Srpska teniserka, Anastasija Cvetković (17), igraće u osmini finala juniorskog Rolan Garosa, nakon pobede nad domaćom teniserkom, Neirom Sanon, rezultatom 6:2, 6:2.

Još jedna sjajna predstava mlade dame iz Niša na pariskoj šljaci. Za manje od sat vremena je pala Francuskinja.

Anastasija je pravila brejkove za 1:0 i 5:2 u prvom setu, a u gemovima posle toga je uspevala da prebrodi šanse teniserke iz Francuske.

I u drugom setu je napravila dva brejka i bilo je jasno u kom će pravcu ići ovaj meč.

U narednom meču, rivalka će joj biti Špankinja Paola Pinera Selorio koja je savladala Sofiju Bielinsku iz Ukrajine.

Cvetkovićeva je postavljena za šestu nositeljku turnira, a naredna protivnica je na 11. poziciji.