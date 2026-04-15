Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu Vojvodine u okviru 31. kola Superlige Srbije.

Zvezda je ove godine nastupala na domaćoj, ali i evropskoj sceni. Računajući kvalifikacije za Ligu šampiona, mečeve ligaške faze Lige Evrope, ali i duele u domaćem prvenstvu i Kupu Srbije izabranici Dejana Stankovića zabeležili su 35 pobeda, uz po sedam remija i poraza i impresivnu gol razliku 115:38.

Pred start plej-ofa i meč sa Vojvodinom, "delije" su pozvale navijače na ovaj meč.

-U subotu od 17 časova, na Marakani se igra prvo kolo plej ofa. Derbi između prvoplasirane i drugoplasirane ekipe, koja je uspela dva puta da nas pobedi u toku ovog prvenstva.

Vreme je za vraćanje dugova, i da konačno Zvezda pokaže pravo lice protiv Vojvodine! Da bi zabeležili pobedu, i približili se korak bliže tituli, mnogo je bitno da dobro ispunimo stadion i prvo time stavimo do znanja našem timu koliko nam je ova pobeda bitna! Nema boljeg mesta u subotu da se provedeš od severne tribine!

Zato, subota 17 časova - vidimo se na Severu!