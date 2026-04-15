Zvezda je u prvom delu sezone uspela baš ubedljivo da savlada Real na domaćem terenu sa 90:75, a mnogi navijači crveno-belih se pitaju koliko puta je njihov tim uspeo da slavi u Madridu od povratka u Evroligu.

Zvezda je sada Realom u Madridu od 2015. godine odigrala ukupno devet utakmica, a dobra vest je da skor nije skroz jednostran, odnosno da su crveno-beli uspevali da dođu do ponekog trijumfa na tom putu.

Naime, Zvezda je od devet pomenutih utakmica slavila dva puta, pa je skor 7:2 za Kraljeviće. Poslednji put se to desilo 18. januara 2021. godine, kada je beogradski tim pobedio rezultatom 79:77.

Na tom meču se u dresu Zvezde posebno istakao Kori Volden sa čak 18 postignutih poena, dok je Ognjen Dobrić dodao 13, a Duop Rit je meč završio sa 10 poena. Na drugoj strani, Rudi Fernandez je postigao 11 poena za Real, a Gabi Dek i Niko Laprovitola su dodali po 10.

Interesantno je da je Zvezda i prethodno pobedila Real Madrid 2017. godine, kada je rezultat bio 87:83 u korist crveno-belih iz Beograda.

Tada je za Real Madrid i dalje nastupao Luka Dončić, koji je postigao 20 poena protiv crveno-belih, dok su u Zvezdi dominirali Tejlor Ročesti sa 18 poena, odnosno Milko Bjelica sa 16 poena.

Kada je reč o poslednjem međusobnom susretu Reala i Zvezde u Madridu, domaćini su bili ubedljivi i 24. novembra 2024. godine slavili su sa 95:72.

Tada je za Real dominirao Džanan Musa sa 17 poena, a Fakundo Kampaco je dodao 13. U Zvezdi je samo Miloš Teodosić sa 11 poena uspeo da bude dvocifren.

MEĐUSOBNI SUSRETI REAL - ZVEZDA OD POVRATKA CRVENO-BELIH U EVROLIGU

24. oktobar 2024: Real Madrid - Crvena zvezda 95:72

29. mart 2024: Real Madrid - Crvena zvezda 101:94

21. oktobar 2022: Real Madrid - Crvena zvezda 72:56

18. novembar 2021: Real Madrid - Crvena zvezda 79:67

18. januar 2021: Real Madrid - Crvena zvezda 77:79

1. decembar 2017: Real Madrid - Crvena zvezda 83:87

10. mart 2017: Real Madrid - Crvena zvezda 98:68

22. oktobar 2015: Real Madrid - Crvena zvezda 98:71

26. februar 2015: Real Madrid - Crvena zvezda 85:61