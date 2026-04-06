Grčki teniser Stefanos Cicipas eliminiasn je na startu turnira u Monte Karlu. Njega je u dva seta savladao Francisko Serundolo (7:5, 6:4).

Cicipas je dugo van forme, ali je u Monaku slavio čak tri puta, pa se očekivalo da baš ovde povrati poljuljano samopouzdanje, ali se to nije dogodilo, nego je produžio agoniju.

Grk je imao kontrolu u prvom setu, vodio 5:3, ali je Serundolo uspeo da preokrene.

Drugi set je bio dosta čudan. Argentinac je poveo 4:0, ali je Stefanos uspeo da se vrati. Ipak, usledio je novi brejk Serundola, koji je potom iskoristio petu meč loptu za plasman u drugo kolo Monte Karla.

Naredni rival biće mu pobednik meča Danijel Altmajer - Tomaš Mahač.