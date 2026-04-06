Nestvarno, ali meč u Ogaru nije prekinut, već je posle incidenta koji je potrajao dvadesetak minuta, meč nastavljen i priveden kraju.

Incident se dogodio u finišu meča pri rezultatu 1:1, kada su navijači Veternika uleteli na teren i počeli da tuku koga su stigli na terenu.

Maskirani huligani uleteli su na teren i udarali igrače protivničkog tima, a nisu se obazirali ni na pokušaje svojih igrača da smire situaciju.

Na Instagramu se pojavio i snimak incidenta i kako su navijači Veternika uleteli na teren i tukli igrače Slobode iz Donjeg Tovarnika.

Na kraju je meč nastavljen i Veternik je slavio golom u 17. minutu nadoknade.

Sloboda se oglasila putem svog zvaničnog sajta, objavila je i fotografije upada navijača na teren.

- Juče je, nažalost, fudbal pao u drugi plan. Igrači, stručni štab i uprava Fudbalskog kluba Sloboda bili su izloženi napadu od strane huligana iz Veternika, a scene koje su se dogodile na terenu nemaju mesto nigde, a posebno ne na sportskim borilištima.

- FK Sloboda najoštrije osuđuje svaki vid nasilja i veruje da sport mora da ostane prostor fer-pleja, poštovanja i dostojanstva. Nadamo se da će Fudbalski savez Vojvodine reagovati na pravi način i zaštiti kako Slobodu, tako druge klubove - stoji u objavi FK Sloboda Donji Tovarnik.