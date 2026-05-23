Kako se navodi, ispred domaćina, sastanku su prisustvovali najviši zvaničnici: pukovnik Artjom Valerjevič Gromov (načelnik CSKA Ministarstva odbrane Ruske Federacije) i Oleg Vladimirovič Parhomenko (zamenik načelnika CSKA).



Delegaciju JSD Partizan predvodili su predsednik Željko Tanasković i generalni sekretar Nedeljko Savić, a u delegaciji su bili i Velibor Srećković (generalni sekretar Ragbi kluba Partizan) kao i Slobodan Đurić (generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport).

- ​​CSKA Moskva i JSD Partizan dele posebnu istorijsku, duhovnu i sportsku vezu koja datira još od kraja Drugog svetskog rata. Ova saradnja nikada nije bila samo protokolarna - ona je duboko institucionalna, s obzirom na to da su oba društva nastala kao armijski sportski sistemi svojih država, gradeći generacije šampiona na temeljima discipline, rodoljublja i viteštva - navodi se u saopštenju.

​Dodaje se da su rukovodstva oba društva usaglasila plan daljih aktivnosti koji će se realizovati u najkraćem roku, a koji obuhvataju - zajedničke sportske kampove u Srbiji i Rusiji, organizaciju vrhunskih pripremnih i trenažnih kampova na kojima će sportisti oba društva imati najbolje uslove za napredak i međusobno uigravanje. ​

- Sledi i ekspertska razmena trenera i sportista, što otvara vrata za direktan transfer znanja, gde će stručnjaci iz Rusije i Srbije zajednički raditi na unapređenju taktike, metodologije treninga i sportske medicine - navodi se u saopštenju.



Ističe se i da je u ​planu periodično održavanje konferencija i seminara za sportske radnike, sa ciljem implementacije najsavremenijih sistema upravljanja u sportu.



- Posebna pažnja i​ maksimalni fokus biće okrenut ka ulaganju u mlade sportiste. Akcenat je stavljen na razvoj mlađih kategorija. Kroz saradnju sa Beogradskom asocijacijom za školski sport, otvara se put za masovnu bazu i rano prepoznavanje talenata koji će u budućnosti braniti boje svojih klubova i reprezentacija. Ova poseta i dogovoreni projekti svedoče o neraskidivim vezama srpskog i ruskog naroda, dokazujući da sport ne poznaje granice kada se udruže zajedničke vrednosti, tradicija i šampionski gen - navodi se u saopštenju.