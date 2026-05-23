Crvena zvezda iza sebe ima neuspešnu sezonu i utisak ne može da popravi ni eventualno osvajanje Košarkaške lige Srbije. Ponovo su crveno-beli ostali bez plej-ofa Evrolige, a nisu se proslavili ni na Jadranu, pošto su u polufinalu ABA lige sa 2:0 u seriji izgubili od Partizana. Jasno je da će Zvezda pretrpeti ozbiljne kadrovske promene, pa se uveliko spekuliše ko će napustiti Mali Kalemegdan, a ko će biti nova pojačanja.

Kako javlja Mundo Deportivo, Zvezda želi najveće otkrovenje Evrolige, košarkaša Valensije Žana Montera. Srpski tim nije jedini koji je zainteresovan za reprezentativca Dominikane, pa bi veliku konkurenciju mogao da ima u Olimpijakosu.

Valensija mu je nudila oko 2 miliona evra za narednu sezonu, uz dodatno povećanje i unapređenje ugovora do 2028. godine, ali ni to nije bilo dovoljno da zadrži 22-godišnjeg lidera tima.

Pored Zvezde i Olimpijakosa, Montera žele Dubai, PAO, Barselona...

Valensija, s druge strane, već traži zamenu na tržištu, a među kandidatima se pominje i Ti Džej Šorts.