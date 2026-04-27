Meč je trajao 70 minuta. Medvedev je 10. teniser sveta, dok se Budkov Kjer nalazi na 140. mestu ATP liste.

Ruski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Italijana Flavija Kobolija i Adolfa Danijela Valjeha iz Paragvaja.

Plasman u osminu finala izborio je i Norvežanin Kasper Rud, koji je u trećem kolu bio bolji od Alehandra Davidoviča Fokine iz Španije 6:3, 6:1. Rud će se u osmini finala sastati sa Grkom Stefanosom Cicipasom, koji je pobedio Španca Danijela Meridu 6:4, 6:2.

Argentinac Fransisko Serundolo se plasirao u osminu finala, pošto je nadigrao Italijana Lučijana Darderija 6:2, 6:3. Argentinac će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i Aleksandra Bloksa iz Belgije.

Masters u Madridu se igra za nagradni fond od 8.235.540 evra.