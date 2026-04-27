Ruski bokser Sergej Gorohov i njegov tim postali su meta napada domaćih navijača, koji su prekinuli borbu i izazvali opšti metež.

Sve se odigralo tokom meča između Gorohova i turskog borca Emirhana Kalkana, organizovanog pod okriljem UBO federacije. Tenzije su dostigle vrhunac posle treće runde, kada je deo publike smatrao da je ruski takmičar pokazao nepoštovanje prema njihovom borcu.

Verbalni sukob je brzo eskalirao u fizički obračun. Veliki broj gledalaca preskočio je ogradu, upao u ring i nasrnuo na Gorohova i članove njegovog tima. Prema izveštajima, u napadu su korišćene i stolice, što svedoči o brutalnosti sukoba.







