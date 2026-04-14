Španski teniser Karlos Alkaras ima dodatni motiv da osvoji Barselonu.

Alkaras bi eventualnim trijumfom na turniru iz serije 500 uspeo da se vrati na prvo mesto posle samo nedelju dana.

Karlitos je u nedelju poražen od Janika Sinera u finalu Monte Karla.

"Postati broj jedan u Barseloni je dodatna motivacija. Video sam da bih se pobedom vratio na prvo mesto. Bitka koju imam sa Janikom je prelepa, ali sam fokusiran na cilj da nastavim da napredujem", rekao je Alkaras.

Jedan drugog "guraju".

"On je jedan od igrača koji me čine boljim, tera me da shvatim svoje slabosti i vidim gde treba da se fokusiran na svakom treningu i meču. Ali, definitivno mi neće nedostajati ove nedelje", kaže Karlos.

Prvi rival biće mu Oto Virtanen u utorak.