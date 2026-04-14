Srpski fudbaler Nemanja Radonjić (30) mogao bi uskoro da napravi transfer koji bi mu doneo značajnu finansijsku korist. Prema nezvaničnim navodima domaćih medija interesovanje za njegove usluge postoji sa raznih strana, ali da će gotovo izvesno otići u Saudijsku Arabiju koja je postala Meka fudbalerima koji teže bogatim ugovorima.

Iako trenutno ima ugovor sa Crvenom zvezdom (ističe 30. juna), a njegova pozicija nije idealna zbog kršenja discipline, brzonogi napadač neće nastaviti saradnju sa voljenim klubom. Navodno, potencijalni novi angažman uključivao bi znatno bolju platu, što bi za njega bio ozbiljan finansijski iskorak iako je tokom karijere na godišnjem nivou zarađivao i milion evra u pojedinim klubovima. U narednom periodu očekuje se rasplet situacije i konkretni potezi koji će pokazati gde će nastaviti karijeru.

Nemanja Radonjić je crveno-beli dres nosio na 94 utakmice, a ostvario je učinak od 23 gola i 13 asistencija. Reprezentativac Srbije bio je na 46 utakmica i upisao je pet golova. Nastupao je još i za Romu, Čukarički, Marselj, Hertu, Benfiku, Torino i Majorku.