Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su prošle nedelje u NBA ligi ostvarili tri pobede i jedan poraz. Džejms je prosečno beležio 24 poena, 9,7 asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte po meču. On je 70. put u karijeri izabran za igrača nedelje, a deveti put kao član LA Lejkersa.

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prošloj nedelji proglašen je košarkaš Toronta Brendon Ingram. On je imao prosek od 25,5 poena, 6,5 skokova i 4,5 asistencija po utakmici. Ingram je peti put u karijeri izabran za igrača nedelje u NBA ligi. Košarkaši Toronta su prošle nedelje zabeležili tri pobede i jedan poraz.

