Lebron Džejms, 41-godišnja zvezda NBA lige, još jednom je pokazao da je jedan od najboljih košarkaša ikada.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa slavili su nakon trilera u produžetku protiv Hjuston Roketsa, čime su stigli do ogromnih 3:0 u seriji i praktično zakoračili u narednu rundu plej-ofa NBA lige.



Džejms je na parketu u Hjustonu izgledao kao mladić, dokazavši da i dalje može da igra "prsa u prsa" sa novom generacijom superzvezda poput Nikole Jokića, Šeja Gildžesa-Aleksandera i Viktora Vembanjame.

Lebron je meč završio sa impresivnim "ol-raund" učinkom od 29 poena, 13 skokova i šest asistencija.





Najspektakularniji detalj viđen je u samom finišu regularnog dela. Hjuston je imao tri poena prednosti i činilo se da će naneti prvi poraz timu iz Kalifornije. Ipak, tada na scenu stupa Lebron.

Izvršio je strašan pritisak na plejmejkera Roketsa, "iščačkao" loptu koja se nakon prave pometnje odbila do Kenarda. Ovaj je odmah uposlio usamljenog Džejmsa koji cepa mrežicu za izjednačenje i odvodi meč u produžetak. Tamo je psihološka prednost bila potpuno na strani Lejkersa, koji su rutinski priveli posao kraju.