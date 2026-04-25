Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastali su se prošle nedelje u ABA ligi u duelu koji je završen trijumfom crno-belih.

Dok je tim sa Malog Kalemegdana tražio pomeranje zbog obaveza u Evroligi, Partizan nije želeo da se meć odloži, a na kraju se oglasila ABA liga koje je bila striktna u tome da se utakmica odigra.

Na kraju, sve se kobno završilo po Crvenu zvezdu koja je ostala bez pobede protiv Partizana, ali je i dva dana kasnije poražena u plej-inu Evrolige od Barselone.

Direktor ABA lige Milija Vojinović otkrio je u "Mozzart Kida Show" da je ABA liga bila za to da se večiti derbi pomeri, ali isto tako da takva odluka nije mogla da se donese bez saglasnosti drugog tima - u ovom slučaju Partizana.

- Organizaciju utakmice uslovljava nekoliko faktora. Ponavljam, Partizan je bio domaćin. Potrebna je saglasnost dva kluba. Mi smo na Skupštini imali saglasnot, poznato je da je Partizan kada je igrao plej-of bila mesec dana pauza, to se nekima nije dopalo. Da ne ispadne da ću da zadvoljim navijače Zvezde, smatrao sam da ima prostora da se ta utakmica odloži. Ali, kada nismo imali saglasnost drugog kluba, morao sam da poštujem to - rekao je Vojinović.