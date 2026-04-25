Za Crvenu Zvezdu i Partizan Evroliga je završena. Crveno-beli su takmičenje završili na startu plej-ina, dok "parni valjak" nije uspeo da se nađe među deset najboljih ekipa. Vreme je da se podvuče crta.

Evroliga je objavila i zarade timova i kao što znate, tek od 16. pozicije na tabeli ekipe mogu da računaju na bonus, dok ostali timovi ne dobijaju ništa.

Dakle, Virtus, Baskonija, Efes i Asvel ove sezone imaju samo troškove. Ekipa Pariza je dobila 150.000 evra, Partizan je inkasirao 225.000 evra, Olimpija Milano 300.000 evra, Bajern 375.000, Makabi 450.000 evra, Dubai 525.000, Crvena zvezda 600.000 i Barselona 675.000 evra.

Dalji plasman će biti određen nakon doigravanja i prvoplasiranom timu sledi 2,4 miliona evra, finalisti 2,1 milion, trećeplasiranom 1,8 miliona, pa dalje 1,5 miliona evra, odnosno 1,2 i onda 1,05 pa 900.000 i osmoplasirani tim dobiće 750.000 evra.

To znači da su srpski klubovi ukupno dobili tek 825.000 evra za učešće u aktuelnoj sezoni Evrolige, na osnovu ostvarenog plasmana. Taj novac nije dovoljan da se angažuje jedan kvalitetan košarkaš koji bi mogao da pomogne ekipi u ostvarivanju boljih rezultata naredne godine.