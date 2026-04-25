Vrlo važna pobeda za San Antonio, ne samo rezultatski, već zato što je izvojevana bez Viktora Vembanjame, koji je u protokolu oporavka od potresa mozga, nakon teškog pada u prethodnom susretu.

Portland je vodio sa 82:67 na pet minuta do kraja treće deonice, da bi zatim dopustili da se rival domogne te iste distance u završnici.

Bekovski trio Sparsa je bio u prvom planu - Stefon Kasl je bio najefikasniji na obe strane sa 33 poena, Dilan Harper je upisao 27 poena i 100 skokova, a Direon Foks 18 poena.

Veteran Džru Holidej je predvodio Portland sa 29 poena.

Uskoro ih očekuje četvrta utakmica, u nedelju od 21.30 i tad je izvesno da će se i Vembanjama vratiti na parket.