Bliskost influensera Bake Praseta s Vojvodinom donela je „lalama“ bum na društvenim mrežama. Međutim, kod nas malo poznati češki klub Viajgem iz mesta Usti nad Labem, koji je u sredini tabele u drugom rangu, povukao je potez o kome priča kompletna evropska fudbalska javnost.

Sve je počelo kao zezanje, a pretvorio se u „ludilo“ za koje su zaslužne, niko drugi, do atraktivne influenserke. O Vijagemu svi pričaju, ali najmanje zbog rezultata. Svi oduševljeno gledaju video-klipove koje dame štancuju u enormnim količinama. Svojevrstan rijaliti-program koji je doprineo popularnosti kluba.

Sabina Jakšova je glavna, intervjuiše igrače i pruža najnovije informacije o utakmicama. Proglašena je najpopularnijom voditeljkom među navijačima.

Viktorija Viki Vackova, zvezda rijaliti-programa „Neženja“, pridružila se početkom 2025. godine kako bi povećala vidljivost kluba, uključujući i navijače koji govore nemački.

Lusi se pojavljuje u specijalnim emisijama poput vesti i u rijaliti-seriji kluba, fokusirajući se na novosti i intervjue.

Džoj je nigerijska lepotica ,snaja jednog od rukovodilaca. Kuvala je u „Masteršefu“, a predstavljena je početkom 2025. godine. Pojavljuje se u sadržajima koji su iza kulisa.

Lada je moderatorka koja radi preglede utakmica.

Denisa Gudelj je misica i spona s navijačima.

Elizabet i Kloe su voditeljski tandem koji prati predsezonske i prijateljske utakmice.

Baš kao što je pažljivo sastavljao fudbalsku postavu, Vijagem je birao voditeljke. Za to postoji razlog: odličan način da se privuku sponzori. Iako su neki navijači bili ogorčeni revolucionarnim potezom, klub je razbio mit da je teško pronaći partnere u Ustiju. Hrle i niko nije žalio novac zbog zavodljivih žena ispred kamera.

- Nijedan partner nije odustao, niti je smanjen priliv sredstava. Niko se nije žalio da ga one pojavom uznemiravaju - tvrdi Matej Svojše, direktor marketinga, i dodaje:

- Sve je suprotno od onoga što hejteri pišu. Naš „bizarni“ marketing ne tera sponzore, već ih dovodi.

Vijagem je uveo poziciju „ambasadora za partnere“, što je postao Radek Rop. Samo od kraja jesenjeg dela potpisao je 21 novi ugovor o sponzorstvu!

Prema rečima vlasnika kluba Premislava Kubanja, važno je da sponzori dobiju više nego što su očekivali.

- Širimo im vidike. Učimo kompanije da ustanove nove mogućnosti za vidljivost. To podrazumeva mnogo društvenih mreža, plasman proizvoda i povećanu interakciju s klubom. Naše prezenterke posećuju prostorije sponzora, pozajmićemo im ih za njihove reklamne kampanje. Nismo škrti - osmehuje se neobični šef.

- Klubovi iz nižih rangova takođe mogu da ih iznajme za važnu utakmicu. Znamo koliko je teško angažovati prezenterke da budu na nivou.

Neki partneri žele da budu viđeni u rijaliti-programu koji klub snima, drugi u izveštajima portparola Danijela Ferenca, bivšeg stendap komičara.

- Mnogo je veće interesovanje za ove stvari nego za promociju kroz fudbal - otkriva Svojše paradoks iz sveta fudbala.

- Većina sponzora nije povezana s određenim sportom. Žele da budu vidljivi, a naš snažan marketing igra ulogu u tome.

- Sponzori žele umrežavanje i zabavu. Transformišemo VIP zonu iz malih kabina u veliki skajboks sa centralnim barom - otkriva Kubanje velike planove.

- Čujemo žalbe da u Ustiju nad Labom nema sponzora, ali mi tako ne mislimo. Stvaramo usluge koje imaju smisla i oni ih plaćaju.

Kubanje je procenio da će novi sponzori samo tokom zime doneti pet miliona evra u klupsku kasu. To je samo delić, ali u uslovima Ustija to nije zanimljiv iznos.

- Poštujemo sve zainteresovane, rado ćemo ih staviti na prvo mesto među desetinom manjih sponzora - najavljuje vlasnik.

Klub je prvo vodila gospođica Valeri Herijanova, a zatim provokativna kozmetičarka Tanja Bistronjova. Obe su otišle, a na zimskim pripremama rukovodstvo je isprobalo nove kandidatkinje.

- Donosimo koncept sa bar četiri voditeljke kako bismo izgradili brend kluba, a ne pojedinaca. Svi u svetu su znali za „Spajs gerls“, ali niko nije znao ko su Ema Banton ili Viktorija Adams - opisuje Kubanje strategiju.

- Plastična hirurgija je dozvoljena samo do određene mere, krenuli smo putem prirodne lepote, što je imalo veći odjek kod sponzora. Ono što se dešavalo pre godinu dana nije bilo loše, ali sada je vreme za viši nivo. Usti je Meka ženskih voditeljki - kaže Sabina Jakšova.

Usti nad Labem je grad na severozapadu Češke. Ima 91.000 stanovnika i glavni je grad istoimene regije. Grad se nalazi na ušću reke Labe i Biline. Zajedno sa Homutovom, Teplicama, Mostom i Dečinom čini aglomeraciju Usti nad Labem-Homutov sa oko 550.000 stanovnika.

Na prostima Balkana klub je postao poznat 2005. kada je tada talentovani Edin Džeko stigao na pozajmicu i kaljenje iz Teplica. Odigrao je za Usti 15 utakmica i postigao četiri gola. Pet godina kasnije Igrao je i Prijepoljac Alen Melunović (20/10).

Šef Kubanje ima zanimljivu ideju.

- Baš kao što se prijateljske utakmice koriste za testiranje igrača, mi smo zimus testirali voditeljke. Jedina specifičnost je da nemaju prelazni rok. Podnećemo zahtev FS Češke, uključujući i naknade za transfer, kako Sparta ili Plzenj ne bi uzeli jednu od naših devojaka usred proleća. Klubovi moraju da se zaštite.