Udarna teniska vest je odluka Karlosa Alkaraza da ne nastupi na Rolan Garosu! Španac je povredio ručni zglob u Barseloni, zbog čega se najpre povukao sa tog turnira, da bi onda odustao od učešća u Madridu i Rmu, kao i od drugog grend slema u sezoni gde je prošle godine osvojio titulu pobedivši Janika Sinera u epskom finalu.

Karlos igra ogroman broj mečeva, između ostalog nastupa i na velikom broju egzibicija, pa teniski stručnjaci smatraju da je upravo to jedan og glavnih razloga povrede. Egzibicioni turniri sami po sebi nisu naporni, ali one padaju u periodima kada nema velikih turnira i najveći asovi imaju priliku da se odmore. Umesto da oporavlja telo, Alkaraz je ostajao u trenažnom procesu i sada platio visoku cenu.

– Karlos zarađuje veoma mnogo od zvaničnih turnira, ima i unosne reklamne ugovore i zato bi trebalo da smanji broj egizbicija. Mislim da je potpisao ugovor sa Najkom na 200 miliona dolara. Problem u njegovoj karijeri više nije novac nego dobar takmičarski kalendar – kaže u svom podkastu Greg Ruzedski, bivši finalista US Opena.

Britanac objašnjava gde je još Alkaraz pogrešio.

– Ne treba ni da igra sve turnire. Kao Španac logično je da ode u Barselonu i Madrid, potom su Rim i Pariz, ali onda nije trebalo da igra u Monte Karlu. Pogotovo jer je on veoma blizu Indijan Velsu i Majamiju i nema vremena za odmor - naveo je Rusedski.

Iako to nikada nije potvrđeno zvanično, kao jedan od razloga za razlaz Alkaraza sa Huanom Karlosom Fererom je neslaganje sa velikim brojem veoma unosnih egzibicija koje je igrao njegov pulen. Navodno, otac sedmostrokog grend slem šampiona je želeo da on igra na njima što više kako bi i zarađivao što više dok je Ferero bio protiv.

Sva je prilika da je Alkarazu došla glave trka za milionima...