Vest dana u svetskom tenisu jeste da je Karlos Alkaraz odustao od Rolan Garosa.

Španski teniser ima problem sa povredom zgloba desne ruke, zbog čega je bio prinuđen da se povuče sa turnira u Barseloni, a potom je odlučio da preskoči i Madrid. Navijači su se ozbiljno zabrinuli da bi Karlitos mogao da propusti i drugi grend slem sezone, što se nažalost obistinilo, pa ga nećemo gledati u Parizu.

Rafael Nadal se među prvima oglasio i poslao poruku podrške svom zemljaku. Poznato je da njih dvojica imaju veoma dobar odnos, što je sada dobilo novu potvrdu.

- Glavu gore, Karlose! Nadam se da ćeš se oporaviti što pre. Ovi teški momenti daju vrednost svemu što radiš. Drži se, šaljem ti jak zagrljaj - napisao je Nadal, koji je čak 14 puta u karijeri osvajao Rolan Garos.

Podsetimo, Alkaraz je u prethodne dve sezone bio najbolji u Bulunjskoj šumi, a posebno se pamti prošlogodišnje finale sa Janikom Sinerom, kada je slavio nakon što je nadoknadio dva seta zaostataka, a potom spasao tri meč lopte.