Španski teniser je objavio da neće igrati na drugom grend slemu sezone zbog povrede zgloba desne ruke.

Ova vest je izazvala pravu eksploziju u svetu tenisa, a nedugo zatim se oglasio i Karlitosov najveći rival.

Siner je pobedom počeo takmičenje na Mastersu u Madridu, a posle meča je govorio o aktuelnoj temi.

- To je baš teško. Tužno je za tenis, Karlos je branilac titule, a ja sam mu rival. Ovo su loše vesti - rekao je Siner i uputio snažnu poruku Špancu.

- Želim mu da se što pre oporavi, nadam se već za Vimbldon.