U susret 179. večitom derbiju, na RTS-u je gostovao predsednik FK Crvena zvezda, Svetozar Mijailović.

- To je poseban razlog da ljudi dođu na stadion i uživaju u prazniku fudbala, jer derbi između Crvene zvezde i Partizana zaista jeste praznik fudbala. Navijači će imati priliku da svojim fer i sportskim navijanjem doprinesu da ovaj derbi protekne u pravom ambijentu, kao i da Crvena zvezda u takvoj atmosferi osvoji devetu titulu zaredom, odnosno 37. ukupno - počeo je Mijailović.

Derbi je, ipak, posebna utakmica...

- Apsolutno je tako. U ovakvim utakmicama nikada nema izrazitog favorita i to nikada nije bilo, bez obzira na trenutno stanje na tabeli i spremnost ekipa. Naravno, mi u FK Crvena zvezda verujemo da smo u ovom trenutku bolji, da imamo sve raspoložive resurse, kvalitetan tim, dobro stručno vođenje i trenera koji će učiniti sve da ostvarimo pobedu.

Imao je i poruku za navijače.

- Zvezdaši koji dolaze na stadion znaju da se priprema mnogo sadržaja koji će moći da vide i pre utakmice, od fan zona namenjenih najmlađima, pa do različitih događaja koji će pratiti ovaj susret. Oni koji su već dolazili, dobro su upoznati sa tim. Pozivam sve navijače, jer je ovo poseban trenutak i posebna priča, da dođu na stadion i energijom sa tribina doprinesu, ali i da budu deo utakmice u kojoj se osvaja titula državnog prvaka - rekao je Mijailović.