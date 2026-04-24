Hrvatski teniser Dino Prižmić priredio je senzaciju na Mastersu u Madridu pošto je pobedio šestog igrača sveta Bena Šeltona sa 2:1, po setovima 6:4, 6:7, 7:6.

Mnogi su zaboravili da je njegov put počeo od duela sa Novakom Đokovićem. Njih dvojica su se sastali na startu Australijan opena 2024. godine, kada je mladi Hrvat prilično namučio najboljeg u istoriji koji je pobedio teže nego što se očekivalo.

Dve godine kasnije, posle povrede i brojnih poteškoća, pokazao je protiv Amerikanca da zaslužuje pažnju teniske javnosti, a sigurno pamti Novakove reči posle njihovog meča u Melburnu.

- On je zaslužio svaki aplauz, svaki pozdrav on je nevjerovatan, tako dobar i perspektivan u tako ranoj fazi karijere. Ovo je njegov momenat, uspio je da se bori iako je bio gubio 4:0 u poslednjem setu, Posebno je dobro igra u drugom i trećem setu. Mnogo me je rastrčavao, mogu samo komplimente da mu uručim zbog načina na koji konstruiše svoju igru. Koristio je svaki centimetar terena! Nevjerovatan nastup jer ima samo 18 godina i nikada nije imao ovakvo iskustvo. Velike čestitke njemu, njegovoj porodici i stručnom štabu ovdje. Ja svakako hoću da budem u njegovom uglu, nadam se da će me pozvati, jer sam siguran da će uraditi mnoge velike stvari - rekao je tada Đoković o Prižmiću.