Sjajne vesti za AEK.

Tim koji sa ekipe predvodi Marko Nikolić sledeće nedelje očekuje derbi meč sa Panatinaikosom, a dobra vest je da će moći da računa i na Luku Jovića.

Srpski fudbaler je propustio revanš sa Rajo Valjekanom u Ligi konferencija zbog nagomilanih žutih kartona, a potom zahvaljujući sitnoj povredi i direktan okršaj u borbi za tron sa PAOK-om.

Prema informacijama iz Grčke, preciznije portala “Ekirikas”, veći problemi su izbegnuti. Luka je danas već počeo sa radom, te se očekuje da pojača intezitet treninga, kako bi spremno dočekao meč sa gradskim rivalom.

Nadaju se svi iz redova žuto-crnih da će nekadašnji as Crvene zvezde i Real Madrida biti na maksimumu za gostovanje Panatinaikosu, klubu čiju je u mrežu ove sezone zatresao čak sedam puta na dve utakmice.