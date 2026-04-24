Prema informacijama "Mozzart Sporta", pretpostavlja se da dolazak Kajla Olmena znači odlazak Dvejna Vašingtona.

Amerikanac sa nemačkim papirima je dve sezone u Partizanu i njegova uloga je išla "malo gore, malo dole". Bez njega u timu, Partizan je čak beležio najbolje rezultate ovog proleća i pretpostavka je da Đoan Penjaroja nije tražio da "mora da ostane", dok je promena agenta tokom sezone takođe indikativna (sad je kod Miška Ražnatovića) i govori da je i Vašington rad da promeni sredinu.

Vašingtonu ističe ugovor i Partizan mu najverovatnije neće ponuditi novi.

Dvejn Vašington je ove sezone u Evroligi prosečno postizao 14,9 poena po meču, uz 2,5 asistencija.

Koga je doveo Partizan?

U pitanju je košarkaš koji od prošle godine igra za reprezentaciju Crne Gore i koji je već dugo u Evropi. Rođen je 1997. godine i studirao je u Kaliforniji, a potom 2019. godine nije izabran na NBA draftu. Oprobao se potom u grčkom Lavriju, letonskoj Rigi, pa Parizu, Darušafaki, da bi zatim dve godine nosio dres Bešiktaša. Posle toga je otišao u Turk Telekom i u njemu napravio sjajne rezultate ove sezone.