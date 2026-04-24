Stigao je Andrej Đurić prošlog leta u Malme za 1.500.000 evra nakon što je osvojio duplu krunu sa Crvenom zvezdom.

Snažni defanzivac je imao dobar početak i činilo se da će kvalitet dodatno potvrditi u Švedskoj, ali za sada štoperski tandem Malmea čine Rusler i Janson.

To znači da će Đurić morati da bude strpljiv.

- Ne igram mnogo, čekam svoju šansu – i to je to. Malo je frustrirajuća situacija. Loše se osećam što nisam na terenu, ali dobro. Generalno, uvek želim da igram i pobedim. Za mene je to kao droga - počeo je Đurić razgovor za “Fotbolskanalen” i nastavio:

- Znam da sam igrao mnogo ovog leta, ali eto sad me nema u sastavu. Ne mogu mnogo više od toga da kažem. To je odluka trenera, a na meni je da radim i treniram.