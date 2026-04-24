Novak Đoković se polako vraća...Trenira Srbin svakog dana, i trudi se da se oporavi od neugodne povrede ramena.

Jedan snimak baš je zabrino navijače našeg asa. Nole je na treningu imao nekoliko bandaža... Nosi je istu za rame, ali i za ruku.

-Novače, nemoj da ideš u Rim (turnir pre Rolan Garosa) molim te - jedan je od komentara koji se u nekoliko navrata pojavljuje.

Đoković je nedavno otkrio u kakvom je stanju.

-Treniram kako bih bio spreman da igram u Rimu. Ne mogu ništa da prognoziram, sve zavisi kako će se stanje sa mojom povredom odvijati, ali za Rolan Garos ću biti spreman - izjavio je Đoković.