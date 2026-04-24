-Novače, ne znam da li me se sećaš... - rekao je Španac pružajući ruke Novaku Đokoviću.

Nastavio je u istom ritmu.

-Dao sam ti fotografiju posle Pariza 2024. godine - izgovorio je sledeće Španac

Naravno da ga se Novak setio.

-Da, ti si me rasplakao. Opet ćeš me rasplakati? Nemoj opet to da radiš, imam šminku. To je bilo baš lepo čoveče. Uhvatio si me u vrlo emotivnom trenutku i to je jako lepo sećanje. Podsetio me na tu fotografiju kada sam napravio prve korake na teniskom terenu - rekao je Đoković.

Španac je bio oduševljen.

-Ponovni susret sa Novakom Đokovićem. Nakon nezaboravnog trenutka na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, na ceremoniji dodele nagrada Laureus, usledio je još jedan intervju sa Novakom Đokovićem. Još jednom, hvala ti što si dozvolio sebi da se povežeš u tom posebnom trenutku, nakon što si postigao sve. Što si sebi dao prostor da slušaš i, pre svega, da budeš dirnut. Mali uvid iza kulisa beleški koje sam pravila za Olimpijske igre, sa, bez sumnje, jednim od najboljih sportista u istoriji. Nadam se da ćemo se ponovo sresti na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028 - napisao je novinar.