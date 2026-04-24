Levante je slavio 2:0 (1:0) protiv Sevilje golovima dvostrukog strelca Ivana Romera. Pogodio je prvo u 38. minutu, dugo je Sevilja jurila izjednačenje, da bi isti fudbaler u 93. minutu na asistenciju Kervina Arijage - bivšeg igrača Partizana - potvrdio pobedu.

Nemanja Gudelj je inače počeo meč i zamenjen je posle 72 minuta, kada je na teren poslat ofanzivac Peke, ali nije to mnogo pomoglo klubu iz Andaluzije koji je posle 32 kola sada na bod daleko od zone ispadanja. Sevilja ima 34 boda, Alaves je na 33, Levante na 32, a ni Ovijedo nije izgubio sve šanse sa 28. Reklo bi se da svi do 11. mesta i Rajo Valjekana nisu još sasvim bezbedni i u tome je draž španskog fudbala.

U slučaju da Sevilja ispadne iz lige, što bi bila katastrofa za najtrofejniji klub u istoriji Lige Evrope, to bi značilo i da sledi serija odlazaka iz kluba, a teško da bi u tom slučaju Nemanja Gudelj ostao na "Pishuanu".

Inače već duže vremena se priča o dolasku u Zvezdu, ali se onda pojavila informacija da je Sevilja spremila novi ugovor za iskusnog univerzalca. Teško da bi na njega pristao u slučaju da bude morao da igra drugoligaški fudbal, bez obzira što je već sedam godina u Sevilji.