Denver je izgubio od Minesote, a Francuz je bio nepremostiva prepreka za Nikolu.

Francuski centar je govorio o tome kako je zaustavio Jokića i šta želi da radi generalno.

- Pokušavam da se takmičim. On je najveći ofanzivni igrač kog sam čuvao tokom cele svoje karijere. Samo pokušavam da uživam u izazovu i nateram ga da radi što više mogu. Moji saigrači su odradili dobar posao, Džejden, Donte i Ajo... Svi su bili u meču, dali su nešto u odbrani. Nastaviću, pokušaću da ga nateram da zaradi sve što dobije, to je najveća stvar.

Zatim je istakao da ništa ne bi bilo moguće bez njegovih saigrača.

- Volim ove momke, bili smo zajedno kroz mnogo, lepo je znati da možemo da se oslonimo jedni na druge i da čuvamo jedni drugima leđa. Verujemo jedni drugima bez obzira na sve i to nam treba da bismo ispunili cilj - izjavio je Rudi Gober, između ostalog.