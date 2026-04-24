Glavno oružje koje je godinama sejalo strah širom NBA lige – njegov šut za tri poena – potpuno je nestalo.

Statistika je nemilosrdna i poražavajuća: Jokić u ovoj seriji šutira mizernih 5/24 sa distance. To nije samo "hladan niz", to je totalni raspad sistema.

Pad nije došao preko noći, mada se činilo da će biti prolazan. Dok je pre povrede u januaru rešetao sa 44% uspešnosti, a prošle sezone beležio vrhunskih 42%, taj igrač je od povratka na teren postao bleda senka samog sebe, spustivši se na prosečnih 32%.

Bez obzira na to da li je razlog fizičke prirode ili mentalni zamor, krajnji ishod je isti – trojka ga je napustila u najgorem mogućem trenutku, ostavljajući napad Nagetsa bez ikakvog rešenja.

Jokić mora da se probudi ako želi da nastavi put u plej-ofu, ovako neće ići...