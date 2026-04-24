Ispadanje Vulverhemptona iz Premijer lige moglo bi da pokrene lavinu odlazaka sa Molinoua, a prvi koji bi mogao trajno da promeni sredinu je nekadašnji defanzivac Crvene zvezde, Naser Điga. Kako prenosi škotsko izdanje lista San, uprava Rendžersa namerava da iskoristi krizu engleskog kluba i po znatno povoljnijoj ceni otkupi ugovor reprezentativca Burkine Faso.

Kada je Điga prošlog leta stizao na Ajbroks na pozajmicu, klubovi nisu definisali fiksnu otkupnu klauzulu, ostavljajući prostor za pregovore na kraju sezone. Sada su se okolnosti drastično promenile u korist Škota. Vukovi se suočavaju sa finansijskim rezovima koje nameće selidba u Čempionšip, dok samom fudbaleru povratak u drugi rang engleskog fudbala sigurno nije prioritet u ovoj fazi karijere.

Plan Rendžersa je jasan – testirati odlučnost Vulverhemptona ponudom koja bi iznosila oko 6.000.000 evra, uz određene procente od naredne prodaje. To je skoro polovina prvobitno projektovane cene, ali bi za Engleze mogla biti prihvatljiva opcija kako bi rasteretili budžet za plate.