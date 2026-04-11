Teški dani prilagođavanja na ostrvski fudbal deluju kao prošlost za Nasera Đigu. Štoper koji je prešao iz Crvene zvezde u Vulverhempton pre 18 meseci za oko 12.000.000 evra uspeo je da u dresu Rendžersa uspostavi kontinuitet i ponovo postane igrač o kojem se priča.

Posle šest meseci provedenih na stadionu „Molinju“, štoper je prosleđen u škotski tim, gde je uspeo da se izbori za ulogu važnog člana defanzive, te na Ajbroksu ozbiljno razmatraju naredni korak vezan za reprezentativca Burkine Faso.

Prema navodima lista „Express and Star“, visoki štoper verovatno neće ostati u Rendžersu ni naredne sezone. Razlog za to je želja Vulvsa da vide Đigu ponovo na delu u svojim redovima tokom leta, pa da potom odluče koji će biti njegov naredni korak.

Istovremeno, prepreku bi moglo da predstavlja i obeštećenje, imajući u vidu da su iz Glazgova već poručili da je otkupna cena 23-godišnjeg defanzivca previsoka za njih. Iako je predsednik Endru Kavana obećao dodatnih 18.300.000 evra ulaganja u klub tokom leta, dok američki vlasnici žele da ostave trag u škotskom fudbalu, sa Ajbroksa je stigao signal da bi prevelika investicija bila čak i plaćanje polovine obeštećenja, odnosno 6.000.000 evra.

Finansijska prepreka postoji i kada je u pitanju Đigina plata, jer mediji sa Ostrva ističu da defanzivac u Vulvsima zarađuje oko 80.000 evra nedeljno, što je na godišnjem nivou oko 3.840.000 evra.