Nekada jedna od najvećih zvezda Evrolige Aleksej Šved pre dve godine bio je blizu prelaska u Crvenu zvezdu, ali...

- Nisu mi dozvolili da dođem u Crvenu zvezdu jer sam Rus. Razgovarali smo. Znam koje države mi nisu dale da dođem, znam šta se desilo. Tako je kako je. Sada sam zadovoljan što igram u svojoj domovini i što sam deo Uniksa.

Biranim rečima govorio je o srpskoj košarci.

Na početku karijere umalo se našao u dresu Partizana, za vreme ere nedavno preminulog Duška Vujoševića.

- Kada sam bio mladić, imao sam možda 19 godina, Partizan je želeo da dođem, ali sam bio igrač CSKA i oni mi nisu dopustili da odem.