Trener Dejvid Adelman oglasio se povodom Nikola Jokić i borbe za MVP priznanje.

Košarkaši Denver Nagetsa izborili su prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa NBA i osigurali plasman među četiri najbolje ekipe Zapadne konferencije.

Do tog cilja stigli su trijumfom nad Okahomom u pretposlednjem meču regularnog dela sezone, i to u duelu u kojem su izostali ključni igrači oba sastava.

S obzirom na to da Jokić ima upisana 64 nastupa, neophodno je da u završnom susretu protiv San Antonija provede više od 25 minuta na parketu kako bi, prema novim pravilima lige, ispunio uslov za individualne nagrade.

Srpski centar nalazi se među tri najozbiljnija kandidata za MVP trofej, zajedno sa Viktor Vembanjamom i aktuelnim osvajačem priznanja Šej Gildžis Aleksanderom.