Fudbaler Santosa Nejmar prisetio se četvrtfinala Svetskog prvenstva protiv Hrvatske. Njegovim golom Brazil je vodio 1:0, ali je preko Bruna Petkovića meč otišao u penal seriju.

Nejmar je trebalo da izvede peti penal za Brazil u toj seriji, a govoreći sa saigračima iz Santosa u jednom Jutjub videu, čuveni ofanzivac je otvorio dušu.

- U životu sam uvek izvodio peti penal. Peti je najteži, ali možda do njega i ne dođe. Kada smo eliminisani od Hrvatske – mislio sam da ću umreti. Posle utakmice smo otišli u hotel, osećaj je bio kao da je svet stao i da se polako ponovo susrećeš sa porodicom… Svi su prolazili pored tebe ozbiljni, s izrazima lica kao da govore: Kakvo sr*nje.

Nije se libio Nejmar da slikovito opiše jedan od najtežih trenutaka u karijeri.

- Video sam kako bi izgledala moja sahrana. Kunem se Bogom. Bio sam u jednoj maloj sobi, sedeo sam tamo i ljudi su dolazili. Došla je moja porodica, pa su pristizali i drugi. Svi su imali crvene oči, niko nije progovarao… Imao sam osećaj kao da sam u kovčegu, a svi govore: ‘Vau, još si živ, je l’?’ To je bio osećaj koji sam imao - rekao je Brazilac.