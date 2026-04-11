Makabi iz Haife je vezao dva poraza u prvenstvu, a da rezultati ne budu jedina briga Baraka Bahara pobrinuo se Trivante Stjuart.

Napadač koji je u Izrael stigao kao milionska investicija iz niškog Radničkog zakasnio je na trening deset minuta, zbog čega je suspendovan i neće biti u konkurenciji za utakmicu protiv Kirjat Šmone.

Izraelski mediji ističu da je klub na primeru napadača potvrdio da nema razumevanja niti tolerancije za disciplinske prekršaje, te će Makabi poslednji duel pred plej-of dočekati bez igrača koji je letos plaćen 1.500.000 evra.

Stjuart je po dolasku iz Niša na odličan način otvorio novo poglavlje, pa je do sredine novembra postigao devet golova. Ipak, potom je doživeo pad forme usled kojeg je imao i skromniju minutažu, a jedini gol u narednih pet meseci postigao je protiv Hapoel Jerusalima početkom februara.