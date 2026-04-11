Jedno od najprijatnijih iznenađenja ovosezonske Evrolige je centar Crvene zvezde Ebuka Izundu.

Za njega već vlada veliko interesovanje rivala iz ovog tamičenja, a za sada je otkriveno da je jedan od njih Anadolu Efes.

Opasnost po srpski klub leži u tome što Izundu u aktuelnom ugovoru ima izlaznu klauzulu. Međutim, nigerijski centar je otkrio da je trenutno bliži ostanku.

– Ovde mi je zaista lepo. Voleo bih da ostanem i stvari idu u tom pravcu. Videćemo kako će se razvijati, ali nadam se da će se sve završiti kako treba, rekao je Izundu za “Meridian sport“.