Milan je nedavno, nakon mnogo špekulacija, iskoristio lošu finansijsku situaciju u Partizanu i završio transfer 19-godišnjeg crnogorskog napadača Andreja Kostića iz Partizana.

Međutim, uskoro bi mogli na San Siru da sačine i crnogorski tandem u napadu, jer je prva želja Maksimilijana Alegrija u letnjem prelaznom roku bivši napadač Crvene zvezde Nikola Krstović.

Kako bruje mediji sa Čizme, kontakti između Milana i Atalante su ovim povodom već uspostavljeni, a Krstovića u Milanu vide kao idealno rešenje za njihov novi napadački sistem.

Krstović je letos, nakon potpune afirmacije u Lećeu, prešao u Atalantu, za koju je do sada postigao devet golova, ali ne trese mreže u kontinuitetu, pa je nedavno prekinuo dug post u golgeterskom smislu.

Njegova tržišna vrednost je oko 35.000.000 evra, ali Milan će pokušati da je snizi za 5 miliona, uz trampu za Janusa Musu, koji trenutno nastupa za Boginju na pozajmici iz redova Rosonera.