Zahuktava se trka oko Vasilija Kostova. Zvezdin tinejdžer će za tačno mesec dana postati punoletan, što znači da će i više nego izvesno napustiti klub na leto.

U trci su – Milan, Arsenal, Bajern Minhen i još mnogi, ali Inter je taj koji Kostova najduže prati.

Međutim, imaju i dva velika aduta. Prema pisanju “Tuttosport-a” – u Interu se uzdaju u Dejana Stankovića, trenera Crvene zvezde, ali i Nikolu Kolarova, agenta mladog fudbalera.

Računaju da će Stanković biti taj koji bi Kostova mogao da uveri da je za njegovu karijeru najbolje da dođe u Inter, klub u kom će od leta ponovo biti i njegovi naslednici – Aleksandar i Filip. Doživljavaju ga kao svojevrsnog ambasadora kluba.

S druge strane, Nikola je stariji brat proslavljenog reprezentativca Aleksandra, koji je asistent Kristijana Kivua u prvom timu Intera.