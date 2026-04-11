Nakon pauze od 383 dana zbog povrede ukrštenog ligamenta kolena – Filip Stevanović je zaigrao utakmicu. Bilo je to prošlog vikenda, kada se našao u sastavu protiv RVDM-a, ali je na terenu proveo svega 45 minuta.

- Za mene je povratak na teren bio najbolji trenutak ikada, jer sam dugo čekao na to. Zaista je bilo mnogo emocija u svemu. Psihički mi je veoma teško palo prvih nekoliko meseci. Na telefonu sam imao brojač od dana operacije koji me je svakodnevno motivisao da se što pre vratim. Oporavak je, ispostaviće se, trajao duže nego što se očekivalo, ali sam srećan što sam ponovo na terenu - rekao je Stevanović za “Nieuwsblad”, ali nije želeo da otkrije hoće li se večeras od 20 časova naći u sastavu za meč sa NXT-em.

- U svakom slučaju – ne mogu da izdržim više od 45 minuta na terenu. I dalje imam mali problem sa kolenom, i moram postepeno da se vraćam. Ne bi bilo pametno da odmah posle pauze igram 60 ili 90 minuta. Za sada je maksimum poluvreme.