Nekadašnji fudbaler Partizana Filip Stevanović odigrao je prvi meč posle 13 meseci pauze zbog povrede.

On je bio u startnoj postavi Lomela protiv Molenbeka, a njegov klub je slavio rezultatom 3:2, čime je obezbedio baraž za plasman u prvu ligu Belgije. Stevanović je na terenu proveo celo prvo poluvreme.

On je doživeo tešku povredu još 2. marta prošle godine i morao je da sačeka više od godinu dana kako bi se vratio na teren. Odmah je gurnut u vatru, a iako nije ostvario zapažen učinak, na njega računaju u klubu. Srpskom fudbaleru ugovor ističe na leto i postavlja se pitanje njegove budućnostu u redovima drugoligaša.

Ni pre povrede nije bio standardan član postave, ali očigledno će dobiti novu šansu za dokazivanje. Do povrede je odigrao samo 10 utakmica za Lomel u koji je stigao 2024. godine i postigao gol i asistenciju.

Pre dolaska u Belgiju je lutao po pozajmicamanakon što ga je Mančester siti doveo iz Partizana 2021. godine.

Stevanović je za prvi tim crno-belih debitovao 2019. godine i važio je za jednog od najvećih talenata kluba iz Humske. U dresu Partizana je odigrao 72 meča, postigao je 13 golova i zabeležio pet asistencija. Upisao se u istoriju kluba kao najmlađi strelac u evropskim takmičenjima. Postigao je gol protiv Konahs Kvej Nomadsa u kvalifikacijama za Ligu Evrope i tada je imao samo 16 godina i 212 dana.