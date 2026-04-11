Partizan je prodao Andreja Kostića, a sledeći bi mogao da bude Ognjen Ugrešić, makar sudeći prema onom što piše “Fussball Europa”.

Kako piše nemački sajt – čelnici Njukasla i Marseja su već razgovarali sa Ugrešićevim zastupnicima, i očekuje se da jedan od dva kluba pobedi u trci za potpis momka rođenog 2006. godine.

Podsećaju da je Partizan sada stavio klauzulu u Ugrešićev ugovor koja iznosi 15.000.000 evra, te nije poznato koliko bi obeštećenje moglo da iznosi. Verovatno manje od potpisane klauzule, kao i u Kostićevom slučaju…

Ističu i da je Ugrešićeva cena pre dve godine bila oko 500.000 evra, ali da PSV, Genk i Bolonja koji su ga pratili – nisu bili dovoljno uporni u jurnjavi za Partizanovim tinejdžerom.