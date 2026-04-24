Fudbaleri i rukovodstvo Crvene zvezde saznali su baš loše vesti i to u istom danu. Postojala je nada da će sve proći kao po loju i da bi crveno-beli mogli da se raduju direktnom plasmanu u Ligu šampiona.

Ipak... u četvrtak je Zvezda saznala dve loše vesti koje će joj srušiti sve snove ne samo o glavnoj nagradi i direktnom plasmanu, nego i o utešnoj premiji i eventualnom preskakanju dva kola kvalifikacija i odlaska direktno u plej-of.

Ekipa Šahtjora pobedila je Zoriju sa 2:1 i u odloženom meču uspela da na šest kola pre kraja pobegne Čerkasiju na šest bodova viška. Jasno je da će to biti težak zadatak za senzaciju Ukrajine.

Druga loša vest jeste i novi kiks ekipe Arhusa u Danskoj, koji je Midtjiland iskoristio i za samo nedelju dana od "minus pet" došao na prvo mesto sa identičnim brojem bodova, ali i boljim međusobnim okršajem.

Do kraja prvenstva ostalo je četiri utakmice, a već u nedelju Arhus kod kuće dočekuje Midtjiland i imaće priliku da ispravi kikseve i vrati se na prvo mesto, pa tako i Zvezdu održi u igri.

Dodatan problem mogao bi da napravi Rendžers ako prestigne Harts u Škotskoj, odnosno ako Ferencvaroš nekim čudom uspe da se na tri kola do kraja vrati na prvu poziciju u Mađarskoj ispred Đera.

Sve u svemu, situacija je prilično nepovoljna.