Avion koji je unajmio MLB as Jadijer Molina kako bi putovao sa porodicom, srušio se u Dominikanskoj Republici pre nego što je stigao po njih, a u stravičnoj nesreći poginula su oba pilota.

Užasne vesti stižu iz Dominikanske Republike, gde se u nedelju srušio privatni avion koji je ubrzo nakon pada potpuno izgoreo. U ovoj stravičnoj nesreći život su izgubila dva člana posade, pilot i kopilot, dok je puka sreća spasila legendarnog MLB asa i dvostrukog osvajača "World Series" titule sa Sent Luis Kardinalsima, Jadijera Molinu.

Slavni hvatač unajmio je pomenuti avion kako bi sa porodicom i prijateljima otputovao u Portoriko. Molina je avion čekao u Teksasu, ali letelica nikada nije stigla na odredište.

Nadležne službe su se oglasile povodom tragičnog događaja.

-Nije bilo prijavljenih putnika u avionu. Avion je proglasio vanredno stanje kada se nalazio otprilike 30 km jugozapadno od La Romane i srušio se prilikom pokušaja sletanja tamo - saopštio je Dominikanski institut za civilno vazduhoplovstvo

Tačan uzrok tehničkog kvara ili ljudske greške koja je dovela do ove katastrofe i dalje se utvrđuje kroz zvaničnu istragu.

Nakon što je saznao za stravične vesti, duboko potreseni Molina, koji je sa Kardinalsima bio šampion 2006. i 2011. godine, odmah se oglasio i uputio najdublje saučešće porodicama nastradalih pilota koji su izgubili živote u ovoj nesreći.