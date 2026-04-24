Minesota je pregazila Nagetse u trećem meču plej-ofa...

Nisu znali Jokić i drugovi šta ih je snašlo. Da stvar bude još gora u centru pažnje bio je Džejden Mekdenijels, igrač koji je nekoliko dana ranije opasno isprozivao Nikolu Jokića!

Zaleteo se u poslednjem kvartalu ka košu i prikucao preko Srbina i Spensera Džonsa i tim potezom zaključio pitanje pobednika.

A ovim rečima je pre nekoliko dana zagrejao atmosferu pred mečve:

-Napadajte Jokića, Džamala, sve te loše defanzivce... Tima Hardaveja, Kema Džonsona, Arona Gordona, ceo tim! Samo idite na njih. Da, svi su oni loši defanzivci - rekao je tada.

Nastavio je u istom ritmu.

- Oni nemaju ljude koji mogu da zaštite obruč. Čak i ako je Jokić tamo, mi smo mnogo atletski moćniji od njih. Samo moramo da budemo sposobni da završimo na obruču kada ih probijemo.

Denver je u problemu, to je jasno...