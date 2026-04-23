U studiju na ESPN-u došlo je do rasprave oko ove teme i nije iznenađenje što je Šekil O'Nil držao stranu Džejdena Mekdenijelsa, dok je Čarls Barkli ipak istakao da je preterao kada je ovo ispričao usred serije. Smatra da bi to Minesoti moglo da se obije o glavu u nastavku plej-ofa.

Čarls Barkli: "Mislim da nije trebalo to da kaže"

Šekil O'Nil: "Zašto ne?"

Čarls Barkli: "Ne čačkaš mečku. Možeš ti to da misliš..."

Šekil O'Nil: "Plašiš se?"

Čarls Barkli: "Nije stvar u tome da se plašiš. Već je i ovako dovoljno teško pobediti. Možeš da kažeš šta hoćeš, ali ja ne mislim da je trebalo to da kaže usred serije. Sve možeš da kažeš, ali mislim da nije trebalo to da kaže".

Danima se već priča o izjavi koju je Mekdenijels dao posle druge utakmice.

-Treba napadati sve redom - Nikolu Jokića, Džamala Mareja, sve njihove slabije defanzivce, Tima Hardaveja, Kema Džonsona, Arona Gordona... Ceo tim. Jednostavno ići na njih i to je to", započeo je Mekdenijels i s pravom dobio pitanje: "Da li su svi loši defanzivci?"

Jedno je sigurno, Nikola Jokić je dobio dodatni motiv da odigra još bolje.