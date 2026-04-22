Denver našeg Nikole Jokića je pao u drugom meču plej-ofa protiv Minesote. Srbin nije blistao, a posle utakmice stigla je i jedna prozivka koju niko nije očekivao.

Košarkaš Minesote Džejden Mekdenijels udario je žestoko na Srbina.

-Napadajte Jokića, Džamala, sve te loše defanzivce... Tima Hardaveja, Kema Džonsona, Arona Gordona, ceo tim! Samo idite na njih. Da, svi su oni loši defanzivci - rekao je on.

Nastavio je u istom ritmu.

- Oni nemaju ljude koji mogu da zaštite obruč. Čak i ako je (Jokić tamo, mi smo mnogo atletski moćniji od njih. Samo moramo da budemo sposobni da završimo na obruču kada ih probijemo.

Njegove reči podigle su veliku buru u NBA ligi. Ovaga puta morao je da reaguje čak i Karmelo Entoni.

- To je razgovor za odrasle ljude. Nisi okolišao, prozvao si ih imenom i prezimenom. Nisi samo rekao da se Denver loše brani, već si upro prstom u Jokića, Mareja i Gordona. Kada pokažeš takvu vrstu drskosti, onda je rat počeo - izjavio je Entoni.

- Ovo je sada lično. 'Džoker' sedi i razmišlja: 'Spremio sam nešto za tebe'. Pitanje je da li Minesota može da isprati taj intenzitet, jer ovo je sada šah, ovo je rat. Uzeli su pobedu u Denveru, puni su samopouzdanja, ali sada to moraju da potvrde. Ako ne pobede u trećoj utakmici, cela priča se menja, a poruka koju je poslao odjekuje svuda - zaključio je Entoni.

Jedno je sigurno, dobiće Jokić i drugovi dodatni motiv posle ovih reči. Denver mora da odigra mnogo bolje nego u drugom meču, tim koji želi visoki plasman ne sme da ispusti 19 poena prednosti.

Ovo je treći put u poslednje četiri godine da se Denver i Minesota sastaju u doigravanju, a treći meč serije, koji se igra u četvrtak, sada privlači još veću pažnju zbog javnog sukoba.