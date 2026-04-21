Kakva prozivka... Minesota je dobila drugi meč, a na udaru igrača "vukova" našao se Nikola Jokić!?

U centru pažnje naša se brutalna izjava košarkaša Minesote, Džejdena Mekdenijelsa, koji je nakon meča žestoko "udario" na Nikolu Jokića i odbranu Denvera.

-Napadajte Jokića, Džamala, sve te loše defanzivce... Tima Hardaveja, Kema Džonsona, Arona Gordona, ceo tim! Samo idite na njih. Da, svi su oni loši defanzivci - rekao je on.

Nastavio je u istom ritmu.

- Oni nemaju ljude koji mogu da zaštite obruč. Čak i ako je (Jokić tamo, mi smo mnogo atletski moćniji od njih. Samo moramo da budemo sposobni da završimo na obruču kada ih probijemo.

Jedno je sigurno, ovako nešto može samo dodatno da motivše Srbina...