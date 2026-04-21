Mlade teniserka Iva Jović je u centru pažnje u poslednje vreme. Njena priča je jako zanimljiva, a ljubitelje tenisa u Srbiji zanima zašto Iva ne igra pod našom zastavom. Ona predstavlja Ameriku.

Iva nastupa za Ameriku, zemlju u kojoj je i rođena. Jednostavno, tako joj se otvorio teniski put.

Ona je u nekoliko navrata istakla da joj prija podrška koju ima iz Srbije.

-Rekla bih hvala svakom što me gleda i prati, što mi žele najbolje. Igram za Ameriku, ali je fino videti da me u Srbiji gledaju i žele najbolje - rekla je Jovićeva nedavno.

Priča njenih roditelja je više nego zanimljiva.

-Moji roditelji su imali oko 25 ili 30 godina kada su došli u SAD. Zato im je bilo veoma važno da ja i moja sestra govorimo jezik. Kada smo bile mlađe, znali su ponekad da izmisle male bele laži i da kažu da ne govore engleski, samo da bi nas naterali da učimo srpski.