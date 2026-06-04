Poljska teniserka Maja Hvalinska plasirala se u finale Rolan Garosa, pošto je danas savladala Ruskinju Dijanu Šnajder rezultatom 7:6 (7:4), 6:4.

Hvalinska je ispisala istoriju turnira jer je krenula iz kvalifikacija i devetom uzastopnom pobedom, kao 114. na WTA listi, postala najniže rangirana finalistkinja u istoriji Rolan Garosa.

Prethodni rekord držala je njena zemljakinja Iga Švjontek, koja je pre šest godina kao 54. na svetu osvojila trofej.

Rivalka u finalu biće joj, takođe Ruskinja Mira Andrejeva, koja je ranije u polufinalu pobedila Ukrajinku Martu Kostjuk 6:1, 6:3.

Finale je na programu u subotu od 15 časova.